Dani Alves fällt für die Fußball-WM aus!

Dani Alves wird die Fußball-Weltmeisterschaften in Russland nicht bestreiten können! Das gab der brasilianische Fußballverband (CBF) am Freitag bekannt. Der Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain hatte am Dienstag im französischen Cupfinale, das PSG gegen den Drittligisten Les Herbiers 2:0 gewonnen hatte, eine Verletzung des rechten Kreuzbandes erlitten.