Trump streicht NASA-Programm zu Klimawandel

Laut „Science“ gab US-Präsident Donald Trump dem Programm stillschweigend den Todesstoß. Die Entscheidung sei die bisher letzte in einer Reihe von Angriffen gegen die Klimawissenschaft. Die NASA habe als Grund für die Streichung des Programms lediglich Spargründe und „dringendere Prioritäten innerhalb des Wissenschaftsbudgets“ genannt. Die Zeitschrift zitierte den NASA-Sprecher Steve Cole, demzufolge in dem vom Kongress im März verabschiedeten Haushalt an keiner Stelle von CMS die Rede ist. So sei die Streichung zustande gekommen.