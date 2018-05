Ire Bennett verhindert Vivianis 3. Etappensieg

Bennett gewann als erster Ire seit Stephen Roche, dem Gesamtsieger von 1987, eine Giro-Etappe. Und er ist erst der vierte Fahrer seines Landes, der sich in der italienischen Rundfahrt erfolgreich durchsetzen konnte. In der Gesamtwertung änderte sich an der Spitze nichts: Yates behauptete sich als Leader, mit 16 Sekunden Vorsprung auf den niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin. Am Wochenende werden die Fahrer in der Schlussphase wieder kleine Gänge einlegen müssen - am Samstag geht die Etappe mit der Steigung nach Montevergine di Mercogliano zu Ende, und am Sonntag folgt mit dem Aufstieg nach Gran Sasso d‘Italia erneut ein hartes Finale.