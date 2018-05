2:5! Österreich muss in den WM-Abstiegs-Krimi

Weißrussland punktelos ins WM-Duell mit Österreich

Weißrussland geht dabei ohne Punkte in das Abstiegsduell mit Österreich. Die Weißrussen bezogen am Freitagabend gegen Tschechien eine 0:3-Niederlage. Libor Sulak (9./PP), Roman Horak (16.) und Michal Repik (19.) erzielten schon im ersten Drittel die Tore der Tschechen. In der Gruppe B in Herning feierten die USA den fünften Sieg im fünften Spiel. Die US-Boys deklassierten Aufsteiger Südkorea mit 13:1. Es war der höchste Sieg bei einer Weltmeisterschaft seit 15 Jahren, seit einem 12:0 von Finnland gegen Slowenien 2003.