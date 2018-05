Mario entkam „schlimmster Zeit meines Lebens!“

Jetzt ist wieder alles gut, die Sehkraft und auch die 83 Kilo Kampfgewicht sind zurück. So wird Mario heute ausgerechnet gegen Ex-Klub Austria Wien - nachdem er zuletzt beim 1:0 in St. Pölten eine Minute randurfte - sein Startelf-Comeback feiern, für Dani Offenbacher (Zahn-OP) auflaufen. „Ich bin voller Vorfreude. Der Blickwinkel aufs Leben hat sich seitdem so drastisch verändert - ich schätze jeden Tag. Und kannn allen Menschen nur Tages- statt Monats-Linsen empfehlen!“ Sein Kontrakt läuft mit Saisonende aus - einen Verbleib würde er sich wünschen. „Der WAC hat lange nichts von mir gehabt - ich will den Leuten hier etwas zurückgeben!“