Dicke Luft: Strafe von 50.000 Euro täglich droht

EU-Urteil noch in diesem Jahr

Spätestens mit Jahresende wird in Brüssel eine Entscheidung über die permanent überhöhten Stickoxidwerte beim Linzer Römerbergtunnel fallen. Bis dahin will Anschober dem Landtag ein Maßnahmenprogramm zum Beschluss vorlegen. Bereits am 14. Juni steigt der nächste Luftigpfel - diesmal mit Beteiligung der Stadt Linz. Anschober wird seine Vorschläge aufs Tapet bringen.