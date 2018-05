Fünf illegale Sex-Treffs in Innsbruck enttarnt

Die illegale Prostitution in Innsbruck boomt nach wie vor! Aber nicht auf den Straßen, sondern immer mehr in Wohnungen. Bei einer Schwerpunktaktion konnte die Polizei nun wieder fünf schlüpfrige Sex-Treffs ausheben. In einem Appartment war sogar der sechsjährige Sohn einer Sexarbeiterin anwesend!