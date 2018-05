Die Eisheiligen kommen gewaltig ins Schwitzen!

Frühestens am Montag kommt Regen

Bonifatius ist am Montag ein Wackelkandidat, aber er sollte einen Sonnenbrand bekommen, ehe am Dienstag mit der „Kalten Sophie“ ein Tief mit Regenwolken die Kontrolle übernimmt und kurz das Ende der Trockenheit bringt. „Wir hoffen, dass es einen Landregen und keinen Starkniederschlag, der in wenigen Stunden 60 Liter bringt, geben wird. Das wäre für die Kulturen, die - abgesehen vom Grünland - heuer gut aussehen, wichtig“, sagt Krumphuber. Fürs Pfingst-Wochenende ist die nächste Hitzewelle schon vorsichtig vorhergesagt.