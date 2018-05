Nach Freispruch für Arzt: Berufung eingereicht

Der Vater kam in Begleitung des Sohnes zum Hausarzt. Herzbeschwerden. Er brach dort zusammen. Fünf Tage später war der 57-jährige Steirer tot. Der Mediziner stand nun in Leoben vor Gericht, angeklagt wegen grob fahrlässiger Tötung. Er soll die Reanimation nicht beherrscht haben, wurde aber freigesprochen. Berufung gegen das Urteil wurde noch am Freitag eingelegt.