„Wir wollen international ganz vorne mitspielen!“

Ein Stück Heimat

Und Markus Poschner ergänzt: „Bruckner wird weltweit verehrt und so viel gespielt wie nie zuvor.“ Und dass auf dieser Reise ausgerechnet Mahlers „Zweite“ so oft gespielt wurde, ist auch kein Zufall - schließlich wurde sie im Komponierhäuschen am Attersee niedergeschrieben. Also auch ein Stück Heimat. Für den Dirigenten war es zusätzlich eine Standortbestimmung: „Wir haben erfahren, was wir leisten können. Und dieser Erfolg ist die größte Belohnung!“