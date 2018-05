Phänomenal! Thiem lässt „König“ Nadal keine Chance

Was für ein phänomenaler Auftritt: Österreichs Tennis-Superstar Dominic Thiem hat mit einer großartigen Leistung den Lauf von Sandplatz-„König“ Rafael Nadal gestoppt! Nach 50 gewonnenen Sätzen Nadals auf Sand en suite beendete der 24-jährige Niederösterreicher fast ein Jahr nach seinem bisher letzten Sieg über den Spanier dessen Serie. Thiem siegte im Viertelfinale von Madrid nach 1:56 Stunden mit 7:5, 6:3. In der Wiederholung des Vorjahres-Finales von Madrid war zum dritten Mal im neunten Duell Thiem der stärkere Spieler. Für Thiem ein Riesenerfolg - auch im Hinblick auf die bevorstehenden French Open in Paris. Die bisher letzte Niederlage bzw. auch den bisher letzten Satzverlust auf Sand hatte Nadal übrigens am 19. Mai 2017 erlitten - im Viertelfinale von Rom gegen Thiem.