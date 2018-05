Prozess um Drogengeschäfte am Innufer

Für einen Afghanen, der 2015 Asyl bekam, schon leidlich Deutsch spricht und einen gut bezahlten Job in einem großen Unterländer Unternehmen hat, entscheidet sich am Landesgericht wohl sein weiterer Lebensweg. Denn der 28-Jährige soll in Drogenkreisen verkehrt haben. Entscheidend: War er auch Verkäufer?