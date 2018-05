Weintraube für die Haut: Linie in Tirol produziert

In der Fernsehsendung „2 Minuten, 2 Millionen“ lernte Hillinger Sabrina Rettenbacher kennen, die ihre Hautpflegelinie mit Inhaltsstoffen von Früchten präsentierte. Der Winzer war auf Anhieb begeistert. Er investierte in ihre Idee und benannte die Kosmetiklinie kurzerhand in „Hillinger Cosmetics“ um.