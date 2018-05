„Krone“-Leser helfen selbstlos der „Feuerfamilie“

Die „Krone“-Leser haben ein großes Herz - das zeigt sich immer wieder, wenn in Oberösterreich Menschen in Not geraten. So wie eine Familie in Wels: Während der Vater im Spital war, um die Ehefrau und den neugeborenen Sohn abzuholen, ging seine Wohnung in Flammen auf. Spontan boten Leser Wohnraum, Geld- und Sachspenden an. „Alles Gute kommt zurück“, reagierte die Familie gerührt.