Privatkonkurs: Der Weg aus der Schuldenfalle

Doch wie läuft es tatsächlich ab und was ist zu beachten, wenn man seine Schulden loswerden will? In einem ersten Schritt sollte man versuchen, sich mit den Gläubigern direkt zu einigen. Diese müssten dabei bereit sein, auf einen Teil ihrer Forderungen zu verzichten. Ein solcher außergerichtlicher Vergleichsversuch aber ist seit der Reform nicht mehr verpflichtend Voraussetzung für einen Privatkonkurs.