Ralph Siegel hat sich mit seiner Freundin verlobt

Ralph Siegel (72) und seine Freundin Laura Käfer (35) haben sich verlobt. „Ich habe selten so eine Einheit in meinem Leben erlebt wie mit Laura“, erklärte der Komponist. „Ich heirate einen Engel.“ Siegel hatte seiner Partnerin den Antrag auf ihrer Geburtstagsfeier in der Nacht auf Mittwoch in München gemacht.