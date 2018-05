Darum lehnte Wilsheres Ehefrau Namensvorschlag ab!

Jack Wilshere, der Mittelfeld-Star von Arsenal London, ist zum dritten Mal Vater geworden. Grund zur Freude also im Hause Arsenal, aber die neugeborene Tochter wurde nicht so benannt, wie der Vater es wollte. Seine Ehefrau Andriani weigerte sich nämlich, das Kind „Arsena“ zu nennen. Das schreibt zumindest Jack Wilshere in seiner Instagram-Nachricht über die frohe Kunde.