Mick Schumacher geht auf Formel-3-Titel los

Wie der Österreicher Ferdinand Habsburg geht am Wochenende in Pau auch Mick Schumacher in sein zweites Motorsport-Jahr in der Formel 3. Und auch der Deutsche strebt den Titelgewinn an. „Klar hat man als Fahrer die Meisterschaft zum Ziel, klar muss man sich das Optimum als Ziel setzen“, sagt der 19-Jährige. Ihm gehe es vor allem auch darum, die Bestleistung abzurufen, immer auf 100 Prozent zu sein.