2000 Räder werden pro Jahr in Graz gestohlen

20 Prozent Rabatt auf Helme und Schlösser

Die kommenden Wochen wird in Graz eifrig Bewusstseinsbildung betrieben, wie das Radfahren sicherer werden kann und wie man seinen Drahtesel besser vor Diebstahl schützt. Bürgermeister Siegfried Nagl, sein Vize Mario Eustacchio, Polizei („Gemeinsam.Sicher in Graz“), Kuratorium für Verkehrssicherheit, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, ÖAMTC, ARBÖ und ÖGB ziehen gemeinsam an einem Strang. Bis Ende Juni etwa gibt es hochwertige Helme (mit Graz-Design) und Schösser in vielen Geschäften um 20 Prozent günstiger (Infos: www.stadthelm.at; www. gemeinsamsichergraz.at).