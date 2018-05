Die Götter im Einklang halten

„Es ist eine fantastische Komödie, die das erotische Verlangen mit all dem Wahnsinn, den dieses Begehren mit sich bringt, zum Thema hat und uns so zum Lachen bringt. Dieser Humor erlaubt es uns mit allen kulturellen Klischees, wie dem Stolz aufs Vaterland, die unterschiedlichen kulinarischen Vorlieben oder dem Fußball-Fanatismus zu spielen. Dennoch sind wir der Überzeugung, dass eine Komödie genauso ernst gespielt werden muss, wie eine Tragödie. Die Charaktere dürfen nicht wissen, dass sie in einer komödiantischen Situation sind, sonst läuft man Gefahr in Slapstick abzugleiten!“