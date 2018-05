„Mir samma 50 vor Christus“: Asterix auf Bairisch!

„Mir san im Jahr 50 v. Chr. Des ganze Gallien is von de Röma übanumma und ghert eana praktisch scho... As ganze Gallien?“ Zumindest ein Teil der Österreicher dürfte diese Worte verstanden haben. Sie entstammen dem großen Mundart-Sammelband „Asterix auf Bairisch“ der Egmont Comic Collection und gehören definitiv in jedes Bücherregal so wie die Brezn zur Weißwurst oder das Wildschwein in jede Asterix-Geschichte. krone.at verlost fünf Exemplare des wortgewaltigen Asterix-Abenteuers.