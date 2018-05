Gewinnt mit City4U ein tolles Bett-Set von QUQON

„Der Trend zur ‚Online-Matratze’ ist eindeutig da“, sagt QUQON CEO Markus Hössinger. „Früher war Matratzenkauf noch mit langwieriger Beratung und Probeliegen in diversen Möbelhäusern verbunden, oft auch mit Transportproblemen nach dem Kauf. Heute wollen junge KonsumentInnen ihre Matratze selbst konfigurieren und einfach und schnell im Internet bestellen.“ Denn Matratzenkäufe werden auch nicht mehr automatisch Wohnungserstein-richtern oder der Generation 50+ zugerechnet. „Quer über alle Altersklassen gefragt, ist den 18-29-Jährigen das Thema Schlafkomfort am wichtigsten, da hat sich das Interesse und das Kaufverhalten junger Leute gravierend geändert“, so Hössinger.