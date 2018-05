Lufthansa-Tochter streikt: Wien-Flüge betroffen

Insgesamt werden an den beiden Streiktagen nur rund 40 Flüge pro Tag angeboten. Außereuropäische Flüge wie nach Marrakesch oder New York seien vom Streik nicht betroffen, hieß es. Den Unternehmensangaben zufolge wirkt sich der Streik auf mehr als 60.000 Passagiere aus. Betroffene Kunden könnten gratis umbuchen oder ihre Reise stornieren. Passagiere, die an ihrem Ziel festsitzen, werden in einem Hotel untergebracht oder können mit der AUA-Mutter Lufthansa oder einer anderen Airline fliegen.