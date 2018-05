Die richtige Speicherkarte für jedes Gerät

Wer sich eine Speicherkarte zulegen will, sollte zu SD (Secure Digital) greifen. Dieser Standard ist am weitesten verbreitet. Mittlerweile gibt es die SD-Karte in drei Formaten. Die Standard-SD-Karte ist die größte, sie wird heute hauptsächlich noch für Digitalkameras eingesetzt. MiniSD-Karten sind aus der Mode geraten, werden ab und zu aber noch immer eingesetzt. MicroSDs sind heutzutage die wichtigsten Formate, sie kommen in den verschiedensten Geräten - unter anderem Smartphones, Tablets oder Spielkonsolen - zum Einsatz. Wer also den Speicher seiner Nintendo Switch erweitern möchte, muss zu einer microSD greifen.