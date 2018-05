Sieger-Mode aus Wien ging auf Versandweg verloren

Mehr als ein Jahr hatte die Lydia S. daran gearbeitet: an einem Outfit, das aus Jäckchen, Oberteil, Rock und Clutch besteht. Und: „Wenn man alles zusammenfügt, kann man es in einen Bilderrahmen einzippen und es als Bild aufhängen“, erklärte die Modeschöpferin. Sie war damit nach Deutschland zum DORTEX Design-Award 2018 eingeladen worden und gewann in der Kategorie Best of Textilkunst. „Da mein Projekt noch auf der Kreativmesse in Dortmund ausgestellt wurde, bin ich ohne nach Hause“, berichtete sie. Danach sollte sie das Outfit per Versand zugestellt bekommen - was nie geschah.