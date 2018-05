In diesen Fällen sagen wir Danke!

Sturz bei Glatteis

Der Vater von Andrea K. aus Wien bewohnt ein Haus in einer Kleingartenanlage. Im Winter stürzte er bei Glatteis auf einem Weg in der Anlage und musste am Bein operiert werden. „Der Weg war weder geschottert noch gestreut. Mein Vater musste nach der Operation neun Wochen lang eine Schiene tragen“, so Frau K. Doch die zuständige Versicherung lehnte eine Schadenersatzforderung der Leserin ab. Die Wiener Städtische Versicherung erklärte auf Anfrage, dass am Tag des Unfalls der Weg sehr wohl gestreut gewesen sei. Wegen der besonderen Umstände sei man aber bereit, Schmerzensgeld zu bezahlen.