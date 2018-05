Las Vegas feiert die größte Orgie aller Zeiten

Hunderte Sex-Enthusiasten werden sich in Las Vegas treffen, um dort die größte Orgie aller Zeiten zu feiern. Mehr als 1000 Teilnehmer werden am 2. Juni in der Glücksspielmetropole im US-Bundesstaat Nevada erwartet, um - laut Veranstalter - bei diesem „monumentalen Ereignis“ dabei zu sein. Das Mega-Gelage ist gleichzeitig ein Weltrekordversuch, mit dem die bisherige Bestmarke von 500 Teilnehmern übertroffen werden soll.