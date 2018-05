Müllhalde Donaukanal: Muss das wirklich sein?

„Wie mir Gastronomen am Wiener Donaukanal berichten, herrschen seit Beginn der wärmeren Jahreszeit chaosartige Zustände“ stellt der Abgeordnete zum Nationalrat Karl Mahrer im Gespräch mit City4U betroffen fest. So würden immer mehr Besucher der Freiflächen am Donaukanal ihren Müll liegen lassen sowie gegen Wände urinieren. Zusätzlich verkaufen Unbekannte in großen Maßen illegal alkoholische Getränke. „Solche Zustände dürfen von der Stadt Wien nicht toleriert werden!“ ergänzt Karl Mahrer. „Ich fordere ein Bekenntnis zu Ordnung im öffentlichen Raum auch in diesem Bereich. Einerseits forciert man konsumfreie Zonen, andererseits wird aber nicht für die erforderliche Infrastruktur, wie genügend Abfallbehälter gesorgt. Es fehlt wie so oft ein Gesamtkonzept für die Besucher. Die Stadt Wien muss ein ebensolches gemeinsam mit allen Betroffenen, auch den Gastronomen vor Ort, erstellen“.