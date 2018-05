Ironman Austria: Die letzten Startplätze!

Abwechslungsreiche Lauf- und Radstrecken, am liebsten im Grünen, sowie große Gewässer mit bester Wasserqualität sind die Voraussetzungen für die Ausrichtung eines Triathlons. Das alles hat die Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee reichlich zu bieten und viel Erfahrung als Veranstaltungsort großer Events obendrein. Seit 1998 findet der mittlerweile legendäre IRONMAN Austria-Kärnten in Klagenfurt am Wörthersee statt. Wir verlosen einen der letzten Startplätze für den Jubiläums-Ironman!