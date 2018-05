Hier löscht Israels Luftwaffe Raketenabwehr aus

Iran spricht von „frei erfundenen und grundlosen“ Unterstellungen

Der Schlagabtausch am Donnerstag erfolgte kurz nachdem die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen waren. Der Iran dementiert jedoch, an der Attacke auf die Golanhöhen beteiligt gewesen zu sein. Dies seien „frei erfundene und grundlose“ Unterstellungen, um Angriffe auf syrische Ziele zu rechtfertigen, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Freitag.