Ist das die Rettung für alle Pendler?

Korpus, Propeller und die Innenausstattung des Helikopters sind großteils aus Karbon gefertigt. Mit dem leichten, aber trotzdem stabilen Material will der Hersteller Gewicht sparen und trotztdem Sicherheit gewährleisten. Damit das „Lufttaxi“ auch wirklich alltagstauglich ist, können die Propellerarme eingeklappt werden. So soll „SureFly“ auf einem ganz normalen Parkplatz parken können. Sollten zwei oder drei der insgesamt acht Propeller ausfallen - etwa nach einer Kollission mit einem Vogel -, sollen zwei Batterien für zusätzlichen Schutz sorgen. Diese können „SureFly“ jeweils noch fünf Minuten in der Luft halten. So soll man noch ausreichend Zeit für eine sichere Notlandung haben.