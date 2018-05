Assistenzsysteme senken Schadenkosten bislang kaum

„Technikneutral“

Letztlich egal ist übrigens, ob der Fahrer einen Fehler macht oder das Assistenzsystem nicht funktioniert - die Kfz-Versicherung ist „technikneutral“. Schon heute sei es so: „Hat man einen geplatzten Reifen, ist man nicht schuld, aber es gibt ein Risiko, das vom Betrieb des Wagens an sich ausgeht, und dafür steht der Haftpflichtversicherer ein.“ An diesem Prinzip werde sich durch das automatisierte Fahren nichts ändern.