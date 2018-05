Mit „Blüten“ in Kaserne: Grundwehrdiener in Haft

In einer Disco in Zwettl hatten zwei seiner Abnehmer versucht, mit den „Blüten“ zu bezahlen. Doch die Kellner wurden misstrauisch, der Fall geriet ins Rollen. Die Polizei konnte den Grundwehrdiener schließlich als Verdächtigen ausforschen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler dann auch noch Drogen und eine Suchtgiftwaage sowie eine erbeutete Geldbörse und eine fremde Bankomatkarte. Doch das ist noch nicht alles, was dem jungen Mostviertler nun zur Last gelegt wird.