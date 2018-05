Meghan Markles Ex-Lover war ein Pornostar!

Als Meghan Markle und Simon Rex sich kennenlernten, war dieser bereits ein erfolgreiches Model, wurde für Kampagnen von Calvin Klein, Versace und Levi‘s gebucht. Die Ex-„Suits“-Beauty stand hingegen erst am Anfang ihrer Karriere, wurde ein Jahr später als Nummerngirl in der TV-Show „Deal Or No Deal“ gebucht, berichtet die britische „Sun“. Kennengelernt haben sich Meghan und Rex angeblich am Set der US-Sitcom „Cuts“, in der beide einen Gastauftritt hatten.