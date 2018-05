Unwetter in Afritz am See

Nach dem Unwetter mit starkem Niederschlag in Afritz am See kommt die Ortschaft Kraa leider immer noch nicht zur Ruhe. Bürgermeister Maximilian Linder stand am Donnerstag mit seinen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Afritz abermals im Einsatz, um die Bewohner und ihr Hab und Gut zu schützen. „Langsam wird es unerträglich... die Erde der frisch gefrästen Wiesen wurde weggeschwemmt und neue Carports und Vorgärten überflutet“.