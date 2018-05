Miranda Kerr: Riesenfreude über ihr zweites Baby

Der Name des jüngsten Familienzugangs ist ebenfalls schon bekannt: Das Model und der Snapchat-Gründer entschlossen sich dazu, ihren kleinen Schatz Hart zu nennen. „Worte können nicht beschreiben, wir sehr wir uns freuen, unseren wunderschönen Sohn in unserer Familie zu begrüßen“, gaben die stolzen Eltern in einem Statement bekannt. „Miranda geht es gut und Flynn ist aufgeregt darüber, ein großer Bruder zu sein. Danke für die netten Worte und Glückwünsche während dieser besonderen Zeit.“