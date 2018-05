Vor CL-Finale: Hotels werfen Fans auf die Straße

Am 26. Mai findet in der ukrainischen Hauptstadt Kiew das Champions-League-Finale statt. In einem mit Hochspannung erwarteten Endspiel stehen sich der FC Liverpool und Titelverteidiger Real Madrid gegenüber. Rund zwei Wochen vor der Partie sorgen Hotelbetreiber in Kiew aber nun für Negativschlagzeilen. Im Video oben sehen Sie das aktuelle Sportstudio!