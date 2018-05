Mercedes-Star Hamilton trotz WM-Führung ratlos

Sebastian Vettel will noch keinen Gedanken an die Formel-1-Weltmeisterschaft verschwenden. „Es gibt noch so viele Rennen. Es macht keinen Sinn, jetzt über die WM zu reden“, betonte der Ferrari-Pilot am Donnerstag im Fahrerlager des Circuit de Catalunya außerhalb von Barcelona. Seinem Rivalen Lewis Hamilton ist noch immer nicht klar, was der neue Mercedes imstande ist zu leisten.