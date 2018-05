Gehälter: Dieser WM-Coach kassiert am meisten!

Am 14. Juni geht’s endlich los! Dann startet in Russland die heiß ersehnte Fußball-Weltmeisterschaft, das Highlight des Jahres für viele Fans des runden Leders. Etwas mehr als einem Monat vor dem Großereignis gelangten nun die Millionen-Gehälter der WM-Trainer an die Öffentlichkeit.