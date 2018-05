USA: Nonnen zwingen Waffenkonzern in die Knie

Nonnen kaufen sich bei Waffenkonzernen ein

Hier hatten sich Ordensfrauen wie die Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary oder Adrian Dominican Sisters engagiert, allen voran Schwester Judy Byron. Sie hatten vor rund zwei Jahren angefangen, Aktien von Waffenherstellern zu kaufen, um dort über ihre Stimmrechte Einfluss nehmen zu können. Das Votum der Aktionäre sei ein Zeichen wachsender Sorge der Investoren und eine „starke Botschaft“ an Rugers Managament, das bisher keine Mühen gezeigt habe, sicherere Waffen zu produzieren, teilte das ICCR mit.