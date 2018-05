Unfall im Drogenrausch mit Probeführerschein

Donnerstagvormittag gegen 10.55 Uhr hat 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer in Innerschwand am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) unter Drogeneinflusseinen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Pkw-Lenker hatte an einer Kreuzung Nachrang. Als sich das Auto eines 34-jährigen Slowaken näherte fuhr er dennoch weiter. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Lenker und eine Beifahrerin beim Slowaken wurden verletzt. Alkotests der Polizei bei den Fahrern verliefen negativ.