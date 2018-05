Theater-Flirtkurs für die Generation 55+ bejubelt

Punktgenaues Vergnügen

Das größte Plus der Inszenierung ist die punktgenaue Personenführung Leutgöbs: sie führt ihr Ensemble zu Höchstleistungen voll spielerischer Freude! Es ist ein Vergnügen, diesem Team zuzuschauen: Daniel Pascal als lässig-überheblichem (Ex-)Schuldirektor, Ingrid Höller als rescher aber mutiger Witwe, Helmut Fröhlich als Tischler voller Erinnerungen, Birgit Zamulo, die langsam ihr altes Selbstbewusstsein wieder aufpoliert, Alfred Rauch als liebenswertem Automechaniker, Katharina Bigus als hantiger Bibliothekarin oder Julia Ribbeck als einsamem Gruppenküken. Sie alle vertrauen sich im VHS-Flirtkurs für „55+“ dem grandiosen Kursleiter Daniel Feik an - der an dieser Gruppe genauso grandios scheitert.