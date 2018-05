Brutaler Überfall auf einen Schüler (16) geklärt

An jenem Freitag gegen 21 Uhr überfielen die fünf Steirer einen 16-jährigen Berufsschüler, der von einem Motorsägekurs kam und zum Quartier ging. Ein Täter schlug seinem Opfer zweimal ins Gesicht, andere bedrohten ihn mit Pistolen. Als das Opfer um Hilfe schrie, rannten die Täter ohne Beute davon. Noch in derselben Nacht wurden zwei Verdächtige gefasst, die übrigen drei einige Tage später. Die Polizei stellte bei Hausdurchsuchungen Schreckschusspistolen sowie Suchtgift sicher. Die Tatverdächtigen zeigten sich geständig und gaben eine Mutprobe in Verbindung mit dem Gruppenzwang als Motiv an.