Nach Salto - wie durch ein Wunder davongekommen!

Am Samstag bei der Endurance-WM in Francorchamps (Fernando Alonso siegte) erlebten die Zuschauer haarsträubende Szenen. Schon die Unfälle von Pietro Fittipaldi und Harry Tincknell bei der Eau Rouge waren besorgniserregend, was aber der Russe Matevos Isaakjan mit seinem Auto machte (im Video), verschlug sogar den Experten die Sprache. Wie durch ein Wunder stieg er nach drei Rückwärtssaltos und der darauffolgenden Landung in der Leitplanke, unverletzt aus seinem SMP1. Isaakjan ist bei SMP Teamkollege von Ex-Formel-1-Star Jenson Button.