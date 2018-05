Selfies erwünscht: Die Instagram-Museen kommen

„Museum of Ice Cream“ entstand durch Instagram

Das „Museum of Ice Cream“ entstand sogar erst durch Instagram. 2016 feierte es in New York Premiere und machte seitdem in Los Angeles, San Francisco und Miami jeweils für einige Monate Station. Gründer Manish Vora und seine Freundin entdeckten, dass in sozialen Netzwerken doppelt so häufig Beiträge zum Thema Eis veröffentlicht werden wie zur Popdiva Beyoncé - und setzten ihre Witz-Idee in die Tat um: ein Pop-up-Museum rund um das Thema Eis.