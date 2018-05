Didi Mateschitz betreibt jetzt eine Jausenstation

Der Region rund um den Red-Bull-Ring in Spielberg haucht Mateschitz schon seit Jahren neues touristisches Leben ein, zusehends entdeckt er auch das prächtige Ausseerland (und das nicht weit enfernte Dorf Pürgg) als „Spielwiese“. Ihm gehört in Grundlsee das Seehotel, die Schiffahrt sowie das ehemalige Posterholungsheim. Nun hat er die Jausenstation am Nordostufer des Altausseer Sees herrichten lassen. Vor allem in den 1950er und 1960er-Jahren ließen es sich viele Schauspieler und Künstler hier gutgehen, zuletzt war der Betrieb aber geschlossen.