Thiem gewinnt gegen Coric und fordert Nadal!

„Wenn ich morgen so spiele wie im Finish, habe ich auch gute Chancen. Wenn ich wieder so schlecht beginne, dann werde ich verlieren, das ist ganz klar“, hatte Thiem am Mittwoch nach der 2. Runde gesagt. Begonnen hatte er erneut schlecht, doch auf seinen Kampfgeist konnte er sich verlassen und die Steigerung war erneut möglich. Im Head-to-Head mit dem Coric stellte er auf 2:1.