Teenager rast mit getuntem Moped vor Polizei davon

Der Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war bei seiner Flucht am Mittwoch gegen 13 Uhr „mit weit überhöhter Geschwindigkeit“ in Jennersdorf unterwegs, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Die Polizisten fuhren mit Blaulicht und Folgetonhorn hinterher und konnten ihn schließlich stoppen.