Prozessauftakt gegen Sex-Monster vom Waldviertel

Peiniger ließ Opfer nach 24 Stunden wieder frei

Ihr Peiniger soll sie am 30. Juli in die Nähe des Badesees zurückgebracht und freigelassen haben. Aufgrund der Angaben der 25-Jährigen wurde der einschlägig vorbestrafte Niederösterreicher ausgeforscht und am Tag darauf in Oberösterreich festgenommen. Er sitzt seit vergangenen August in Untersuchungshaft. Außerdem wird ihm vorgeworfen, am Vormittag des 29. Juli 2017 in einem Park im Bezirk Zwettl vor einer Frau onaniert zu haben.