Wieso Australier (104) zum Sterben nach Basel flog

Er kam mit der Absicht, seinem Leben ein Ende zu setzen, in die Schweiz. Jetzt ist er tot: Der australische Botanikprofessor David Goodall ist am Donnerstag im Alter von 104 Jahren in einer Baseler Klinik gestorben. Er nahm einen Dienst in Anspruch, der ihm in seiner Heimat nicht zur Verfügung stand. Goodall bat um Sterbehilfe.